Real Madrid: crise instalada no clube mais rico do mundo!

No futebol, o dinheiro pode comprar talento e infraestrutura de ponta, mas não garante títulos, nem oferece imunidade contra erros de gestão ou falta de competitividade. Esse tem sido o gancho principal da imprensa espanhola nos últimos dias

EFE/Enric Fontcuberta

É fácil imaginar o tamanho da repercussão na Espanha após a eliminação do Real Madrid da Liga dos Campeões.

A imprensa espanhola não está dando trégua: a crise está oficialmente instalada e ganha proporções ainda maiores justamente porque o Real Madrid é o clube mais rico e poderoso financeiramente do mundo — líder absoluto tanto em receita quanto em valorização.

No futebol, o dinheiro pode comprar talento e infraestrutura de ponta, mas não garante títulos, nem oferece imunidade contra erros de gestão ou falta de competitividade. Esse tem sido o gancho principal da imprensa espanhola nos últimos dias.

Estamos vivendo um dos momentos mais delicados da história recente do clube, talvez dos últimos 15 a 20 anos.

Nas redes sociais e nas páginas dos jornais, a pergunta que não quer calar é: como um clube com tantos recursos pode atravessar uma crise dessas?

O jogo contra o Bayern de Munique foi espetacular, cheio de emoção e lance a lance memorável. No entanto, o que permanece é a eliminação precoce mais uma vez.

A crise não é apenas esportiva: ela abala a imagem de “instituição intocável” que Florentino Pérez construiu ao longo de mais de duas décadas.

Os jornais de Madrid, como Marca e AS, falam abertamente no “fantasma da temporada em branco”. Reconhecem o esforço final da equipe, mas não escondem a decepção profunda e o risco real de uma mudança drástica na dinâmica do clube.

Já a imprensa catalã (Mundo Deportivo e Sport) celebra o que chama de “fracasso coletivo”, “crise interminável” e “fim de ciclo”.

Os questionamentos são intensos e vão em várias direções: a adaptação ainda incompleta de Mbappé, a irregularidade de Vinícius Júnior, os erros defensivos recorrentes e o futuro de Arbeloa como treinador.

Em Madrid, já se especula sobre reuniões de crise com desdobramentos fortes nos próximos dias.

Enfim, a crise é proporcional ao tamanho gigante do Real Madrid. Quando um gigante tropeça, o mundo inteiro para para assistir.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.