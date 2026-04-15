Segurança da Copa: O que preocupa os EUA agora?

Ponto mais delicado é a participação do Irã

Jia Haocheng/Pool/AFP O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega ao palco para participar do sorteio da Copa do Mundo da Fifa de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México, no Kennedy Center, em Washington, DC, em 5 de dezembro de 2025.



Sobre segurança e logística da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, a situação está assim:

O governo federal americano liberou US$ 625 milhões para as 11 cidades-sede reforçarem a segurança — incluindo policiamento, cibersegurança e treinamentos. Além disso, destinaram US$ 250 milhões só para sistemas anti-drone, diante da preocupação real com ataques usando drones.

Relatórios de inteligência apontam riscos de ataques extremistas, ameaças à infraestrutura de transporte e possíveis agitações civis. Por isso o investimento pesado.

O ponto mais delicado é a participação do Irã. Por causa das tensões geopolíticas e dos conflitos recentes, o Irã pediu para transferir seus jogos para o México, alegando falta de segurança e problemas com vistos. No entanto, a FIFA rejeitou o pedido por razões logísticas e manteve os jogos nos Estados Unidos. As preocupações com segurança e vistos continuam existindo.

Resumindo: o dinheiro saiu, as preparações avançaram, mas as preocupações com segurança — especialmente envolvendo o Irã, ameaças com drones e tensões geopolíticas — ainda estão no radar das autoridades.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.