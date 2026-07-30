O caminho que a energia faz para iluminar seu lar

Para além de telas e tecnologias, veja o que é necessário para garantir a energia elétrica da maior cidade do Brasil.

Sabia que ao apertar o interruptor da sua casa, inúmeras engrenagens e sistemas são ativados para que a luz chegue aquecendo e iluminando seu lar? E são as mesmas engrenagens que fazem a cidade de São Paulo ser notada das estrelas!

Sendo uma das maiores malhas elétricas do país, cobrindo mais de 8,8 milhões de pontos de consumo distribuídos por 24 municípios, a rede elétrica paulistana opera sob uma densidade 23 vezes maior do que a média nacional, transformando o fornecimento de energia em um dos maiores desafios de engenharia e logística do país.

Mas sempre que você aperta o interruptor, a primeira etapa se inicia! O Centro de Operações da Enel, no Morumbi, começa a distribuição da energia elétrica gerada pelas usinas.

Com cerca de 1.800 ordens, 800 telecomandos e mais de 5.000 alarmes por dia, toda essa estrutura digital – comandada por cerca de 150 profissionais técnicos – permite identificar e isolar potenciais falhas na rede com agilidade, resolvendo problemas à distância e muitas vezes antes mesmo que os clientes percebam qualquer alteração no abastecimento.

Mas, o mais importante são as pessoas! Na figura de seus agentes, pessoas fundamentais e indispensáveis para sua manutenção. Esses profissionais enfrentam a rotina de subir nos postes e manusear equipamentos sob rígidas normas de segurança, atuando diretamente na rotina da população, para garantir que sua noite tenha mais brilho.

Todo o preparo destas pessoas passa por renovação e treinamento constante, através da nossa Escola de Eletricistas, ensinar, fornecer experiência técnica e o principal, conscientização do nosso bem mais precioso, a energia. Esse processo de formação tem se destacado pelo incentivo à diversidade, promovendo transformações sociais e abrindo novas oportunidades de carreira para as alunas do programa.

A distribuição de energia elétrica em São Paulo une tecnologia avançada, planejamento estratégico e dedicação humana. Do monitoramento das telas aos reparos em campo e à capacitação de novos talentos, cada etapa opera para garantir que a engrenagem por trás da rede permaneça imperceptível e funcionando. O verdadeiro sucesso dessa engenharia reside justamente no fato de que o esforço contínuo de milhares de pessoas se consuma em um único aperto de interruptor: acender uma luz.