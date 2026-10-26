A eleição de 2026 foi mais apertada que a de 2022? Compare os resultados

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) confirmou uma disputa presidencial polarizada em 2026, mas a diferença registrada nas urnas foi maior que a observada em 2022. O presidente foi reeleito neste domingo (25) com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador. A distância entre os dois foi de 3,58 pontos percentuais.

Quatro anos antes, Lula havia derrotado Jair Bolsonaro por 50,90% a 49,10%, diferença de 1,80 ponto percentual. Assim, a eleição de 2022 continua mais apertada que a de 2026 quando o critério é a distância entre os dois candidatos no segundo turno.

Compare os votos de cada eleição

Em 2022, Lula recebeu 60.345.999 votos, ante 58.206.354 de Jair Bolsonaro. A vantagem foi de 2.139.645 votos. Neste ano, o petista obteve 64.256.232, enquanto Flávio terminou com 59.826.041, uma diferença de 4.430.191. O saldo de 2026 foi, portanto, mais de duas vezes o de 2022 em números absolutos.

A comparação requer distinguir o primeiro do segundo turno. No início de outubro de 2026, a distância entre os dois primeiros colocados havia sido excepcionalmente pequena: Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%. A diferença de 2.224.965 votos marcou o menor intervalo entre primeiro e segundo colocados na primeira etapa desde a redemocratização.

O que tornou a eleição de 2026 histórica

O fato inédito ocorreu na mudança de liderança. Nas sete disputas presidenciais anteriores decididas em segundo turno desde 1989, quem liderou a primeira votação confirmou a vitória na etapa final. Em 2026, Lula reverteu a vantagem do candidato do PL, acrescentando 10.376.694 votos à votação inicial.

Também aumentou o comparecimento entre os turnos: de 125.275.835 para 128.236.074 eleitores. A abstenção caiu de 21,08% para 19,22%, e o número de votos brancos e nulos diminuiu. Esses movimentos ajudam a descrever a mudança do eleitorado, mas não permitem identificar individualmente quem mudou de voto.

Os números completos de 2026 estão na análise da virada publicada pela Jovem Pan. Para a comparação histórica, o portal detalhou qual foi a eleição presidencial mais apertada.