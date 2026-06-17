A estratégia da campanha de Flávio para Ricardo Nunes nas eleições

Foco será as regiões onde o bolsonarismo historicamente enfrenta resistência; convenção do PL está marcada para 25 de julho na capital

A campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) aposta no prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como peça-chave para atrair o voto da periferia da capital paulista — região onde o bolsonarismo historicamente enfrenta maior resistência. A estratégia prevê colocar Nunes nas ruas em defesa de Flávio e realizar agendas conjuntas na capital quando a campanha oficialmente começar.

O movimento reforça a decisão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro de concentrar esforços em São Paulo. O QG da campanha será na capital, que também sediará a convenção partidária do PL, marcada para o dia 25 de julho.

O histórico eleitoral justifica a aposta. Em 2018, Jair Bolsonaro chegou a vencer em áreas periféricas da Zona Leste, mas ficou longe de superar Fernando Haddad no extremo sul da capital, em regiões como Grajaú e Parelheiros.

Em 2022, o cenário piorou: o ex-presidente perdeu votos em redutos importantes da Zona Leste, como São Mateus e Itaquera, além de Perus, que havia lhe dado vitória quatro anos antes. Lula venceu na capital nas duas últimas eleições presidenciais.

A mesma lógica se aplica ao interior paulista. Mesmo com o favoritismo do bolsonarismo fora da capital, Flávio quer ampliar a penetração junto ao eleitorado de menor renda nas cidades do estado para blindar o campo e evitar qualquer avanço de Lula sobre esse perfil de eleitor.