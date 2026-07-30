‘A política vem apodrecendo ano a ano’, diz Lula

Presidente do Brasil afirmou ainda que os debates presidenciais eram 'mais sérios' que atualmente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (30) que a política está “apodrecendo” e comparou o atual cenário com o de seus primeiros anos de vida pública.

“A política vem apodrecendo ano a ano. A quantidade de mentiras, a utilização da internet como fábrica de mentir, de contar inverdades e criar imagem negativa das pessoas, é muito grande”, disse o petista em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda.

Lula afirmou ainda que os debates presidenciais eram “mais sérios” que atualmente.