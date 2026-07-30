Genial/Quaest: Brizola e Zucco empatam tecnicamente na disputa pelo RS

Levantamento mostra cenário acirrado no primeiro turno e indica que a gestão do atual governador Eduardo Leite tem 48% de aprovação

No principal cenário estimulado de primeiro turno, Juliana Brizola (PDT) soma 24%, seguida de perto por Luciano Zucco (PL), com 22% das intenções de voto

Divulgada nesta quinta-feira (30), a nova pesquisa Genial/Quaest aponta um cenário de empate técnico na corrida pelo governo do Rio Grande do Sul. No principal cenário estimulado de primeiro turno, Juliana Brizola (PDT) soma 24%, seguida de perto por Luciano Zucco (PL), com 22% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os candidatos dividem a liderança.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, Gabriel Souza (MDB) aparece com 6%, enquanto Marcelo Maranata (PSDB) registra 3%. Os pré-candidatos Cesar Pontes (PCO) e Rejane Oliveira (PSTU) têm 1% cada, e Priscila Voigt (UP) não pontuou. Os eleitores indecisos somam expressivos 31%, e os que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem votar representam 12%.

Simulações de segundo turno

Em um eventual embate direto na segunda etapa do pleito, a pedetista e o candidato do PL seguem próximos. Juliana Brizola aparece com 35%, contra 31% de Luciano Zucco. Neste cenário específico, a parcela de eleitores indecisos recua para 21%, e os brancos e nulos chegam a 13%.

A Quaest também testou cenários envolvendo o atual vice-governador emedebista. Contra ele, Brizola lidera com 35% a 20%. Já em um confronto direto entre a direita e a atual base governista, Zucco aparece à frente com 32%, contra os mesmos 20% de Gabriel Souza.

Índices de rejeição

O levantamento mediu o potencial de voto e a rejeição dos postulantes. Juliana Brizola lidera a rejeição com 33% (índice dos que a conhecem e não votariam de jeito nenhum). Na sequência, Luciano Zucco é rejeitado por 20%, e Gabriel Souza acumula 15% de resistência entre o eleitorado do estado.

A pesquisa também aferiu o peso da máquina pública estadual ao avaliar a administração do governador Eduardo Leite. Segundo os dados, 48% aprovam o trabalho do tucano, enquanto 42% desaprovam a gestão. Na avaliação qualitativa, 31% consideram o governo positivo, 41% regular e 25% negativo.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 24 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-01871/2026 e RS-04790/2026.

