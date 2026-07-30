PoderData/Aya: Em quem votariam os eleitores de Flávio e Lula se eles não fossem candidatos?

Pesquisa apurou que a 67% dos eleitores do atual presidente votariam em branco ou nulo; a maioria do público do senador optaria por Romeu Zema, com 31%

Em recorte da pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta quinta-feira (30), caso o presidente Lula (PT) não estivesse disponível para ser votado pelos seus próprios eleitores, a maioria, com 67%, afirmou que votaria em branco ou nulo.

Flávio apareceria como 3º opção, empatado com 3% dos votos, junto com o ex-governador Romeu Zema (Novo). Caiado vem em seguida com 9%.

Caso o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não fosse candidato, Zema apareceria como o favorito dos eleitores do senador com 31%. Ronaldo Caiado vem em seguida com 25% e 23% votariam branco ou nulo.

Renan Santos aparece como a quarta opção com 10%. Lula seria a última opção, com 2%.

A pesquisa PoderData entrevistou 2.400 eleitores entre 26 a 29 de julho de 2026, por meio de pesquisa telefônica IVR. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por PoderData e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07845/2026.