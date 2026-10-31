JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 19h00 - 21h00
Política

Ação pede suspensão de salário de Flávio Bolsonaro

O processo foi distribuído para a 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Agência Brasil

Candidato à Presidência derrotado Flávio Bolsonaro (PL)
Flávio Bolsonaro (PL) FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Dois advogados entraram, na sexta-feira (31), com uma ação popular para pedir que sejam interrompidos os pagamentos de subsídios e verbas públicas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O parlamentar fugiu para os Estados Unidos, na última terça-feira (27), depois de perder a eleição presidencial e de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o obrigava a entregar seus passaportes para a Polícia Federal (PF).

O processo foi distribuído para a 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Os autores da ação, os advogados Leonardo Nicolau Passos Marinho e Rodrigo da Silva Roma, argumentam que sua permanência no exterior inviabiliza o exercício do mandato popular e lesa o erário, além de ferir a moralidade administrativa.

Segundo eles, a manutenção dos pagamentos e das estruturas de gabinete para o senador, que afirmou publicamente que “liderará a oposição” ao governo, a partir do exterior, representa desvio de finalidade dos recursos do Senado.

O pedido é para que seja interrompido o pagamento do salário, a verba de gabinete, o auxílio-moradia e a cota parlamentar (CEAPS) do congressista.

A Agência Brasil está tentando contato com a assessoria do parlamentar e mantém o espaço aberto para incluir posicionamento.

Assuntos

continue lendo

Flávio desembarca em Miami Política Carros camuflados, jatos e ajuda dos EUA: jornal argentino detalha fuga de Flávio Segundo reportagem, operação contou com ao menos três aeronaves, veículos usados para despistar perseguidores e participação de representantes dos governos americano e argentino
  1. Defesa de Oswaldo Eustáquio pede anulação de processo no STF e acareação com Mauro Cid Jovem Pan · há 53 minutos
  2. UniCesumar expulsa alunos após mensagens discriminatórias em grupo de WhatsApp Jovem Pan · há 59 minutos
  3. Carlos diz que Bolsonaro voltou a ter crises de soluço e sente saudade de Flávio Jovem Pan · há 1 hora
  4. Janones critica disputa por protagonismo em vitória de Lula: ‘A vaidade é uma merda’ Jovem Pan · há 1 hora