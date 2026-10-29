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Política

Fachin devolve a Mendonça inquérito sobre descontos indevidos no INSS

O presidente do STF havia assumido a relatoria do processo após imbróglio entre ministros da Corte
Júlia Mano

Júlia Mano

Edson Fachin, ministro do STF
Edson Fachin, presidente do STF Carlos Moura / SCO / STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, devolveu nesta quinta-feira (29) ao ministro André Mendonça a relatoria do inquérito sobre os descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida será submetida ao aval do Plenário da Corte.

Em setembro, Fachin determinou que a relatoria fosse retirada de Mendonça e repassada à Presidência da Corte depois que uma crise institucional se instalou no STF em razão da divulgação de mensagens trocadas entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro Alexandre de Moraes. À época, o presidente do STF também assumiu: o inquérito das chamadas fake news; o processo relacionado à investigação do caso do Banco Master; e o procedimento que trata das conversas entre Moraes e Vorcaro.

Ao longo desta semana, Fachin arquivou ações relacionadas ao inquérito das fake news. O processo sobre o Banco Master, o presidente do STF decidiu que, por mencionar “autoridade sujeita à jurisdição” da Corte, o caso continuará sob a sua guarda.

No entanto, a permanência da ação com a Presidência do STF é limitada a 90 dias, a contar a partir de 12 de setembro. Exceto se ocorrer:

Sobre o caso de fraudes no INSS, Fachin entendeu que não havia “menção ou indício concreto” de envolvimento de autoridades com foro que necessitasse que o inquérito fosse conduzido pela Presidência da Corte.

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