Aécio desiste de pré-candidatura à Presidência e mira vaga ao Senado por Minas

Decisão foi confirmada à Jovem Pan por dois membros da cúpula do PSDB; deputado federal inicia conversas com PL e Cleitinho Azevedo

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) desistiu da pré-candidatura à Presidência da República nesta quinta-feira (9). A decisão foi anunciada em entrevista ao Estado de S. Paulo e confirmada à Jovem Pan por dois membros da alta cúpula do PSDB.

De acordo com aliados, Aécio deve concentrar os esforços em uma candidatura ao Senado por Minas Gerais. O deputado já ocupou o cargo entre 2011 e 2019 e comandou o estado como governador de 2003 a 2010. Atualmente na Câmara Federal, ele ainda não bateu o martelo sobre os apoios que vai buscar em Minas para as eleições deste ano.

Fontes dão conta do início de conversas com o PL e com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Cleitinho, no entanto, ainda não definiu se será ou não candidato nas eleições deste ano.

A decisão de Aécio foi motivada por fatores internos e externos. A avaliação de um membro da cúpula, a polarização política inviabiliza uma candidatura de terceira via neste momento. O partido ainda quer aproveitar a desistência para focar nas candidaturas de deputados federais e estaduais na tentativa de fortalecer a legenda nas eleições deste ano.