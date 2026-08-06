Jaques Wagner não comparecerá a depoimento sobre investigação do caso Master

O petista passou a ser investigado após se tornar alvo de uma operação da PF realizada em 18 de junho

O senador Jaques Wagner (PT-BA) decidiu nesta quinta-feira (6) não comparecer ao depoimento à Polícia Federal (PF) marcado para o dia 7 de agosto. A oitiva trata sobre a investigaçao do caso Master. O petista então deve se manifestar apenas pelos autos.

No dia 21 de julho, a PF intimou o senador para prestar depoimento no inquérito que investiga supostas irregularidades envolvendo o Banco Master.

O petista passou a ser investigado após se tornar alvo de uma operação da PF realizada em 18 de junho. De acordo com os investigadores, há suspeitas de que Wagner tenha sido beneficiado de forma indevida em negociações relacionadas ao banco. Entre os fatos apurados está a compra de um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões, em Salvador, pelo ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima.

Posterior à operação, o ex-líder do PT no Senado chegou a afirmar que mantinha uma relação próxima com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, e afirmou que o empresário “se considera” amigo dele.

A investigação também analisa um contrato firmado em março entre uma empresa pertencente à esposa do enteado de Jaques Wagner e uma instituição financeira controlada pelo empresário Daniel Vorcaro.