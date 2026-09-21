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Política

AGU pede ao STF perda de cargo e suspensão de pagamentos a Marco Buzzi

O Tribunal Pleno do STJ reconheceu, no início do mês passado, a existência de infrações disciplinares do ministro

Estadão Conteúdo

Ministro Marco Buzzi - Foto: Arquivo/Sérgio Amaral/STJ
Ministro Marco Buzzi Foto: Arquivo/Sérgio Amaral/STJ

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a perda do cargo e a suspensão de pagamentos a Marco Aurélio Buzzi, ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), afastado do cargo por denúncias de assédio e importunação sexual.

A defesa de Buzzi não foi localizada para se manifestar. O espaço está aberto.

O Tribunal Pleno do STJ reconheceu, no início do mês passado, a existência de infrações disciplinares e julgou válido o processo administrativo disciplinar aplicado ao ministro, que previa o afastamento com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Nesse sentido, Buzzi continuou recebendo salário.

A AGU pede, agora, em caráter de urgência, a suspensão imediata dos pagamentos até a conclusão do julgamento. Além disso, requer que o STF reconheça a perda definitiva do cargo de ministro do STJ e garantias de que o processo ocorra com proteção dos dados, da honra e da intimidade das denunciantes.

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