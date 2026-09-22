De deputado estadual a presidente do Senado: conheça Renan Calheiros

Senador por Alagoas desde 1995, político do MDB disputa em 2026 a quinta reeleição para o cargo

José Renan Vasconcelos Calheiros, 71 anos, é candidato à reeleição ao Senado por Alagoas nas eleições de 2026 pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Natural de Murici, no interior alagoano, construiu uma carreira política de mais de quatro décadas, passando pela Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal, onde ocupou a presidência em diferentes períodos.

Renan Calheiros nasceu em 16 de setembro de 1955, em Murici (AL). É formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e atua como advogado e pecuarista. Ingressou na política ainda jovem e se filiou ao então Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido pelo qual construiu a maior parte da carreira.

A entrada de Renan na política ocorreu em 1979, quando foi eleito deputado estadual de Alagoas. Permaneceu na Assembleia Legislativa até 1983. No mesmo ano, deixou o Legislativo estadual para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde exerceu dois mandatos consecutivos, entre 1983 e 1991.

Chegada ao Senado

Em 1994, Renan foi eleito senador por Alagoas e tomou posse no ano seguinte. Desde então, foi reeleito em 2002, 2010 e 2018, permanecendo no Senado por mais de 30 anos. Em 2026, disputa a quinta reeleição para a Casa.

Durante a trajetória no Senado, Renan ocupou diferentes posições de destaque. Foi presidente do Senado Federal entre 2005 e 2007 e novamente de 2013 a 2017. Também exerceu a liderança do PMDB no Senado e ocupou cargos no governo federal, incluindo o de ministro da Justiça, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Em 2007, Renan deixou a presidência do Senado após enfrentar um processo no Conselho de Ética. O plenário da Casa rejeitou o pedido de cassação do mandato. Anos depois, voltou a comandar o Senado, sendo eleito novamente para a presidência em 2013.

Atuação na CPI da Covid

Durante a pandemia de Covid-19, Renan foi escolhido como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, instalada no Senado em 2021 para investigar ações e omissões do governo federal durante a crise sanitária.

O relatório final apresentado por Renan foi aprovado pela comissão e propôs 80 indiciamentos, incluindo o então presidente Jair Bolsonaro.

Nas eleições deste ano, Renan concorre novamente ao Senado pelo MDB. A candidatura foi registrada com Gustavo Henrique, do PSD, e Christiane Bulhões, do MDB, como suplentes. Segundo os dados da Justiça Eleitoral compilados pelo Senado, Renan declarou R$ 3,55 milhões em patrimônio.