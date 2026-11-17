O que o ajuste fiscal de Lula muda no cálculo do piso da saúde?
Uma das medidas do pacote de ajuste fiscal do governo Lula trata do piso federal da saúde. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 propõe estender até 2030 a regra que exclui receitas extraordinárias do petróleo e do gás do cálculo do valor mínimo que a União deve aplicar no setor. A regra já foi adotada em 2026.
Como funciona a mudança proposta
O piso da saúde é calculado com base na Receita Corrente Líquida da União. Ao excluir determinadas receitas extraordinárias dessa base, o projeto reduz o montante usado no cálculo. A medida afeta o valor mínimo obrigatório. O orçamento destinado à saúde pode ficar acima desse valor.
Líderes governistas ouvidos pela Jovem Pan defendem que a exclusão se aplica ao excedente da arrecadação em questão. Na avaliação do governo, a regra evita vincular um aumento obrigatório de despesas a uma receita extraordinária.
Por que a medida provocou reação
Parlamentares do PT e do PSOL manifestaram preocupação com os efeitos do pacote sobre áreas como saúde e educação. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que a previsão do governo é de aumento de R$ 20 bilhões para a saúde em 2027. O valor citado pelo ministro se refere à previsão para o orçamento do setor.
A mudança faz parte do texto-base aprovado pelo Senado em 12 de novembro. A proposta ainda depende da tramitação no Congresso.
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