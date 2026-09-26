‘Além de ele corromper com dinheiro, ele corrompeu com orgia’, diz Lula sobre Vorcaro

"Ele trazia mulheres da Suíça, mulheres da Suécia aqui pro Brasil pra fazer orgia com políticos e com gente muito importante", disse o petista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Daniel Vorcaro corrompeu políticos com ‘orgias’. Deu a declaração durante discurso na caminhada Brasil Pronto pra Mais, em São Miguel, na zona leste de São Paulo (SP). O evento de campanha reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin, o candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e as postulantes lulistas ao Senado pelo estado, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

“Ele [Vorcaro] deu o maior golpe financeiro da história deste país. Além de ele corromper com dinheiro, ele corrompeu por orgia. Ele trazia mulheres da Suíça, mulheres da Suécia aqui pro Brasil pra fazer orgia com políticos e com gente muito importante. Essa gente não tem caráter, não tem moral e não tem ética”, disse o petista, ao associar o ex-banqueiro ao seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro.

Além de repetir que foi no governo dele que Vorcaro foi preso, Lula também citou o esquema de corrupção no INSS, amplamente associado a integrantes do atual do governo. O presidente disse que investigou, descobriu e desmontou o esquema, devolvendo dinheiro aos cofres públicos.