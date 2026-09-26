Lula é pai do tigrinho, afundou o Brasil e está desesperado, diz Flávio

Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proibir todas as bets no País, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse que Lula é o “pai do cassino online” e o “pai do tigrinho” e “está desesperado”. As declarações foram feitas em carreata com apoiadores em São João de Meriti (RJ).



As apostas online, conhecidas como bets, foram legalizadas em 2018 no governo de Michel Temer, funcionaram ao longo do mandato de Jair Bolsonaro e foram regulamentadas no atual governo.



“Vamos salvar o Brasil das mãos dessa quadrilha do PT. Esse presidente está afundando o brasileiro em dívida, que é o pai do tigrinho, é o pai do cassino online. O Lula está desesperado”, afirmou.



Flávio ainda voltou a prometer um “tesouraço” nos impostos, caso seja eleito, e também prometeu, a partir de janeiro de 2027, “declarar guerra aos narcoterroristas” e reduzir a maioridade penal para 16 anos. “Menor de idade não pode continuar cometendo crime de adulto e ficar impune”.



O candidato ainda disse que receberá a faixa presidencial do seu pai, que está preso após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. “Vocês verão Jair Bolsonaro colocando a faixa no filho dele”, ressaltou.