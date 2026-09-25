Alexandre Curi: o herdeiro político do Paraná que agora mira o Senado

Alexandre Maranhão Khury, conhecido como Alexandre Curi, é um dos nomes mais conhecidos da política paranaense. Aos 47 anos, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) disputa uma das duas vagas do estado no Senado Federal nas eleições de 2026. Curi se filiou ao Republicanos no início deste ano e concorre pelo número 100, na coligação que apoia Sandro Alex (PSD) ao governo do estado.

Nascido em Curitiba em 9 de abril de 1979, Curi é descendente de libaneses e pertence a uma família tradicional da política paranaense. É neto de Aníbal Khury, deputado estadual por vários mandatos e ex-presidente da própria Assembleia Legislativa. Desde os 16 anos acompanhava o avô nos corredores da Casa e nas viagens pelo interior. Aos 20 anos, em 2000, foi eleito vereador de Curitiba — o mais jovem entre as capitais brasileiras na época. Dois anos depois chegou à Assembleia Legislativa, onde permanece até hoje, no sexto mandato consecutivo.

Em 2022, Curi obteve a maior votação da história para deputado estadual no Paraná: 237 mil votos, espalhados por 376 dos 399 municípios do estado (95% das cidades). Antes de assumir a presidência da Alep, em fevereiro de 2025, foi primeiro-secretário da Casa. Sua gestão administrativa devolveu mais de R$ 800 milhões aos cofres estaduais, recursos que, segundo ele, foram direcionados aos municípios.

A marca de Curi é o municipalismo. Ao longo da carreira, destina emendas e articula obras principalmente para cidades menores e de menor IDH. Apresentou mais de mil proposições e teve 256 projetos transformados em lei. Programas como o Asfalto Novo (pavimentação em municípios pequenos) e a ampliação de creches figuram entre as bandeiras que ele leva para a campanha ao Senado.

Casado com Paula Mussi, com quem tem três filhos (Lucas, Isabela e Júlia), Curi costuma destacar o papel da esposa na criação dos filhos enquanto ele percorre o interior do estado. Formado em Gestão Pública, construiu carreira exclusivamente na política institucional, passando por PMDB, PSB, PSD e agora Republicanos.

No Senado, Curi promete defender mais recursos para o Paraná (o estado devolve à União mais do que recebe, segundo seu discurso), fortalecer o SUS e as Santas Casas, investir em educação básica e ensino técnico, e cobrar maior participação do estado nas decisões federais. Também se posicionou a favor do fim da escala 6×1, desde que haja compensação tributária para micro e pequenos empresários.

A trajetória de Alexandre Curi é a de um político que cresceu dentro da máquina legislativa paranaense e agora tenta o salto para Brasília. Depois de quase desistir da pretensão ao governo estadual para preservar a unidade do grupo de Ratinho Junior, ele chegou à disputa senatorial como um dos nomes mais bem posicionados nas pesquisas do Paraná. Se eleito, levará para o Congresso a mesma lógica que o tornou o deputado estadual mais votado do estado: o interior como base e os municípios como prioridade.