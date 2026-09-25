Fachin manda MP se manifestar sobre afastamento de Andrei Rodrigues da PF no caso Master

Presidente do STF analisa pedido da União contra decisão de André Mendonça que afastou Andrei Rodrigues e Leandro Almada; caso está ligado às investigações do Banco Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou que o Ministério Público se manifeste na ação apresentada pela União contra a decisão do ministro André Mendonça que afastou preventivamente o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada. O despacho foi assinado na quinta-feira (24).

“Ouça-se o Ministério Público no prazo legal”, escreveu Fachin. A determinação dá prosseguimento à análise do pedido apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU), mas não representa uma decisão definitiva sobre o caso.

A AGU acionou Fachin em 8 de setembro, após Mendonça determinar o afastamento dos dois dirigentes. O órgão alegou que a medida provocava “grave lesão à ordem pública e administrativa” e invadia a prerrogativa do presidente da República de nomear e exonerar integrantes da direção da PF. Segundo a União, a retirada dos delegados também poderia comprometer o funcionamento da corporação e provocar uma “desorganização institucional”.

Na ocasião, a AGU argumentou ainda que os fatos relacionados à produção e à divulgação dos relatórios de inteligência da Polícia Federal já estavam sendo analisados pela Presidência do STF, em outro procedimento. O órgão pediu a suspensão imediata da decisão de Mendonça até uma definição definitiva da Corte.

Entenda o caso

A decisão de Mendonça foi tomada em 8 de setembro, após pedidos do partido Novo para afastar e prender Andrei Rodrigues. O ministro determinou o afastamento preventivo do diretor-geral e de Leandro Almada, além da abertura de procedimentos para investigar a produção de relatórios de inteligência da PF.

O caso é um desdobramento das investigações sobre o Banco Master. A Petição 16.662 reúne informações produzidas pela Polícia Federal sobre a suposta rede de influência de Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição financeira, e inclui registros de contatos com o ministro Alexandre de Moraes.

Em 9 de setembro, o ministro Flávio Dino determinou a reintegração dos dois dirigentes. Para ele, o Novo não tinha legitimidade para pedir, em uma investigação criminal, o afastamento de integrantes da Polícia Federal.

No mesmo dia, Fachin suspendeu tanto a decisão de Mendonça quanto a de Dino. O presidente do STF também interrompeu o andamento da Petição 16.662 até nova deliberação e determinou que procedimentos envolvendo possíveis investigações contra ministros da Corte fossem encaminhados previamente à Presidência.

Fachin justificou a medida pelo risco de decisões contraditórias e de “tumulto processual”. Segundo o magistrado, havia um “quadro de conflitos e sobreposições processuais que configuram grave lesão à ordem pública e à integridade deste Tribunal”.

A crise teve novos desdobramentos nos dias seguintes. Fachin determinou que Mendonça retirasse o sigilo de documentos relacionados às investigações do Banco Master e encaminhasse o material aos demais integrantes do Supremo antes da sessão extraordinária marcada para 15 de setembro.

Na sessão, os ministros passaram a discutir se os procedimentos envolvendo Moraes e Mendonça deveriam ser analisados conjuntamente. O julgamento foi interrompido após pedido de vista de Flávio Dino, sem uma definição sobre a questão.

Posteriormente, Fachin retirou de pauta o julgamento sobre a atuação de Mendonça, previsto para 23 de setembro, diante das discussões pendentes sobre a condução dos processos.

Agora, com o despacho de quinta-feira, a ação apresentada pela União terá uma nova manifestação do Ministério Público antes de sua conclusão. A determinação não altera, por si só, as decisões anteriores sobre o afastamento dos dirigentes da Polícia Federal.