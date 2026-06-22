Aliados de Caiado pressionam PSD para fechar alianças com outras legendas

Aliados do pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) têm pressionado a cúpula do partido para fechar alianças com outras legendas com foco no aumento do tempo de televisão. De acordo com fontes da pré-campanha, as campanhas de rádio e TV devem ser as principais apostas eleitorais do ex-governador de Goiás.



Atualmente, o PSD conta com 59 segundos de tempo na propaganda partidária obrigatória, que começa apenas em agosto. Internamente, a equipe de Caiado quer conquistar ao menos mais um minuto de tempo para fazer frente às campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT).



O caminho, no entanto, deve ser árduo. Os partidos do Centrão têm segurado as definições de apoio em meio à polarização política e ao escândalo do Banco Master, que atingiu nomes do alto escalão da cúpula do bloco. Até o momento, Caiado não tem negociações com partidos em andamento.



Há uma expectativa nos bastidores de que o governador abra conversas com Renan Santos, do Missão, pensando em uma aliança. A tese, porém, é praticamente descartada internamente no PSD. Mesmo com o apoio do Missão, o partido manteria os mesmos 59 segundos de tempo de TV — o Missão conta com apenas um deputado federal, Kim Kataguiri (Missão-SP), o que não alteraria o quadro para o partido.