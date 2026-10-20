JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Política

André Mendonça é sorteado relator do pedido de Lula para quebra de sigilos no TSE

Ação foi protocolada nesta terça-feira (20) após o presidente lançar o 'desafio' para Flávio Bolsonaro no debate da Band/Jovem Pan no último domingo (18)

Estadão Conteúdo

Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) CHARLES SHOLL / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi sorteado relator de ação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que pede a liberação dos seus próprios sigilos bancário, fiscal e telefônico desde que o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), também adote a medida.

A ação foi protocolada nesta terça-feira (20) após Lula lançar o “desafio” no debate da Band/Jovme Pan no último domingo (18). Lula quer que os dados sejam divulgados antes da próxima quarta-feira (21).

O pedido é para estender a quebra de sigilo aos familiares e sócios de ambos os candidatos à Presidência – o que inclui Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo de investigações da Polícia Federal.

“Este desafio e autorização também abrangem as pessoas jurídicas das quais os candidatos sejam sócios ou administradores, bem como aquelas em cujas contas bancárias figurem como responsáveis financeiros ou ‘usuários master'”, diz a petição.

Flávio é investigado em inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro com o advogado Willer Tomaz. Entre os indícios apurados está uma conta bancária em nome da empresa Alcazar Holding, pertencente a Willer, na qual Flávio era mencionado como “usuário master”.

“A divulgação pública dos dados bancários, fiscais e telefônicos dos dois candidatos, anterior à próxima quarta-feira (21.10 2026), é fundamental para que a população brasileira seja devidamente informada e possa decidir livremente em quem vai votar”, diz a petição enviada ao TSE.

Assuntos

continue lendo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024 Política Qual candidato recebeu mais votos em um segundo turno presidencial Recorde pertence a Lula, que somou 60,3 milhões de votos contra Jair Bolsonaro na eleição de 2022
  1. Quem é Fernanda Bolsonaro e qual é seu papel na campanha de Flávio? Jovem Pan · há 15 minutos
  2. CNH vencida vale para votar no segundo turno? Veja os documentos aceitos Jovem Pan · há 15 minutos
  3. TSE altera novamente seções de votação e número chega a 448 para o 2º turno Fernando Keller · há 1 hora
  4. Flávio pede a Moraes acesso a inquérito sobre suspeita de lavagem de dinheiro Jovem Pan · há 2 horas