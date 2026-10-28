Após fugir do Brasil, Flávio usou passaporte diplomático cancelado para entrar nos EUA

Informações constam no sistema U.S. Customs and Border Protection (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos); senador desembarcou em Miami na manhã desta quarta (28)

O senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais de domingo (25), Flávio Bolsonaro (PL), entrou nos Estados Unidos com seu passaporte diplomático cancelado. As informações constam no sistema U.S. Customs and Border Protection (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos).

Flávio, sua esposa e suas filhas desembarcaram em Miami, na Flórida, na manhã desta quarta-feira (28), após fugir do Brasil. A aeronave que transportava o parlamentar e a sua família fez escala em Guayaquil, no Equador, para reabastecimento, antes de seguir para os Estados Unidos.

De acordo com informações do serviço de rastreamento FlightAware, o avião pousou no Equador às 5h25 e decolou novamente às 6h22, com previsão inicial de chegada aos Estados Unidos às 11h39, no horário de Brasília. O trajeto, segundo o portal argentino Infobae, foi planejado para evitar o espaço aéreo brasileiro.

Flávio Bolsonaro usou passaporte diplomático cancelado (o de número 1) para entrar nos EUA

Mais cedo, a Polícia Federal (PF) informou que não há registro oficial da saída de Flávio Bolsonaro pelos postos de controle migratório do Brasil.

Segundo a corporação, ainda no domingo, dia do segundo turno das eleições, a PF havia alertado o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o risco de Flávio deixar o território nacional e solicitado medidas cautelares, incluindo a apreensão de passaportes e a proibição de viagens internacionais.

Após a decisão judicial, os passaportes comum e diplomático brasileiros do senador foram cancelados. A PF também incluiu um alerta no sistema migratório e intimou Flávio na manhã de segunda-feira (26) a entregar eventuais passaportes estrangeiros em até 24 horas. A determinação não foi cumprida.