Após troca de farpas com Flávio, Michelle deixa presidência do PL Mulher

A ex-primeira-dama disse que vai se dedicar 'integralmente' ao cuidados de seu marido e sua filha

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comunicou nesta terça-feira (30) que vai deixar a presidência do PL Mulher, após refletir com seu marido, Jair Bolsonaro, sobre o “momento em que estamos vivendo em nossa família”, declarou. O anúncio acontece quase uma semana depois dela publicar um vídeo afirmando ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo enteado e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em nota, Michelle disse que comunicou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que vai deixar o cargo para se dedicar 100% à família. “Reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha”, esclareceu.

Ela agradeceu pelo tempo em que esteve à frente do segmento do partido, aos colegas que a ajudaram neste período e disse que confia no trabalho feito e na mulher brasileira. “Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos”, declarou.

No vídeo publicado por Michelle no dia 24 de junho, ela afirmou que Flávio disse à ela que não opinasse nas deliberações do PL. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, afirmou.

Michelle x Flávio

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Ela é contra o PL apoiar Ciro Gomes ao governo do estado e quer que a vereadora Priscila Costa (PL-CE) seja uma das candidatas ao Senado do partido. O deputado André Fernandes disse na véspera que o desejo de Michelle não mudaria em nada a decisão do partido.

Michelle comentou ainda sobre as postagens de Flávio a criticando após opiniões da ex-primeira-dama em relação ao PL Ceará. “Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo. Defendendo André Fernandes e, em consequência, apoiando a aliança com Ciro“, disse.

Além do senador, na época, os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro também comentaram com textos contra Michelle. “Não foi só ele, os irmão vieram juntos – de forma coordenada – com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado.”

Flávio se pronunciou

Flávio se pronunciou no mesmo dia em que o vídeo de Michelle foi postado e disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que se fez, “pede desculpas”.

Ele afirmou ainda que reconhece o trabalho de Michelle como presidente do PL Mulher e todo o cuidado que ela tem com Jair Bolsonaro. “Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.”

O senador também afirmou que a convidou para participar de uma reunião organizada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com lideranças femininas, mas que não recebeu retorno.

Michelle, porém, disse que Flávio vai toda semana em sua casa e, se ele quisesse o apoio da ex-primeira-dama, já teria dito. “O Flávio vai para a minha casa toda semana, mais de uma vez, se ele relamente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. Não o procurei mais também.”