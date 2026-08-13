PoderData/Aya: Lula seria o único a quem votar para 38%; 33% escolheriam somente Flávio

Em relação a quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 48%

Pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta quinta-feira (13) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior potencial de voto em relação ao único candidato à Presidência em quem os eleitores votariam, com 38% contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Já em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, Flávio aparece com 48% . Outros 15% disseram que até poderiam votar em Flávio e 4% disserram não saber.

Em relação ao potencial de voto de Lula, ele empata com Flávio em 48% sobre quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Já 11% afirmaram que poderiam votar no atual presidente e 3% disseram não saber.

A pesquisa PoderData entrevistou 2.400 eleitores entre 9 a 12 de agosto de 2026, em 658 municípios nas 27 unidades do país. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por PoderData e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06868/2026.