Após Zanin ordenar prorrogação até as 19h, TSE inicia apuração de votos, mas paralisa

O tribunal divulgou às 17h06 o resultado de 1.225 seções eleitorais; Lula tem 57,66%, e Flávio, 42,34%

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou a apuração de votos depois de o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prorrogação da votação em duas horas, até às 19h (horário de Brasília). Às 17h06, a Corte divulgou o resultado de 1.225 seções. Pouco depois, a contabilização foi paralisada.

Até o momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 193.574 votos, equivalente a 57,66%. O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 142.169 votos, corresponde a 42,34%.

Conforme apuração da Jovem Pan, a decisão de Zanin não teria chegado a todas as seções eleitorais. Dessa forma, algumas urnas foram fechadas às 17h, no horário oficial de encerramento da votação.

Na cidade de São Paulo, os portões foram fechados no Mackenzie por volta das 17h. Houve confusão em razão da falta de orientação sobre como proceder. À Jovem Pan, uma eleitora que vota na região da Paulista disse que foi informada de que o voto seria feito de forma escrita, por meio de cédula.

“Perguntei se ia abrir, porque fiquei sabendo que eu poderia votar, e eles falaram que vão abrir e, no caso, a gente vai votar por cédula”, disse. Cristiane da Silva Moura

Pela legislação eleitoral, quando há eleitores na fila no horário de encerramento, eles recebem uma senha e podem votar. No entanto, não é permitida a entrada nos locais de votação ao término do período de votação.