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Zanin determina prorrogação do horário da votação até 19h

Decisão foi tomada após pedido da campanha de Lula (PT)

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Zanin durante julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 Antonio Augusto/STF
Zanin durante julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 Antonio Augusto/STF Antonio Augusto/STF

O ministro Cristiano Zanin, do STF, determinou a prorrogação do fim da votação do segundo turno das eleições até 19h. A decisão foi tomada após pedido da campanha do presidente Lula (PT), motivado por denúncias de falta de ônibus em diferentes cidades.

Pedido cita falta de ônibus nos municípios baianos de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, mas a decisão de Zanin abrange todo o Brasil.

A campanha de Lula (PT) havia pedido que o horário fosse prorrogado em todo o Brasil, enquanto a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) pediu em estados pontuais por causa da chuva. Depois, o grupo do atual presidente também encaminhou o pedido ao STF.

Em Salvador, o TRE-BA chegou a determinar a prisão do secretário de Mobilidade, Pablo Souza, após ao menos 217 ônibus serem retidos. Pablo está em Paris e disse que se apresentará às autoridades na segunda-feira (26).

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