Filho de Renato Russo autoriza Dirceu a usar música do Legião Urbana na campanha

O ex-ministro disputará no pleito deste ano assento na Câmara dos Deputados por São Paulo

O candidato à Câmara dos Deputados e ex-ministro José Dirceu (PT-SP) compartilhou neste domingo (16) um vídeo de campanha com a música “Fábrica”, do Legião Urbana. No Instagram, a publicação aparece em colaboração com o perfil oficial do cantor e vocalista da banda, Renato Russo (1960-1996).

Em outra postagem, Dirceu compartilhou um vídeo do produtor musical e filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini. Na gravação, ele disse que autorizou o uso da música na campanha à Casa Baixa.

“Meu pai escreveu ‘Fábrica’ pensando no Brasil que conhecia. Um país de gente que trabalha duro e recebe pouco em troca, em dignidade, em direitos, em futuro. Essa música fala sobre o peso do trabalho alienado, mas também sobre a possibilidade de virar esse jogo. É uma canção sobre resistir e não aceitar que as coisas tenham que continuar como estão”, declarou Manfredini.

O produtor cultural também elogiou Dirceu. Ele afirmou que o candidato à Câmara “é uma dessas pessoas que passou a vida inteira lutando pela democracia”. Manfredini disse acreditar que o ex-ministro, se eleito, trabalhará pelo fim da escala 6×1, por uma nova reforma tributária, pela reindustrialização do país e para “devolver renda e dignidade” à população.

“Isso tudo tem a ver com o que meu pai cantava. Renato Russo nunca ficou em cima do muro. Cantava sobre gente comum, injustiça e a urgência de uma sociedade mais justa. É isso que está em jogo nesta eleição”, afirmou Manfredini.

O produtor cultural é quem detém os direitos sobre as músicas do Legião Urbana. No entanto, os ex-integrantes da banda Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá brigam há anos pelo direito ao espólio. Atualmente, a disputa judicial está no Superior Tribunal de Justiça (STJ).