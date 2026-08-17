BTG/Nexus: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em eventual 2º turno

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (17) mostra o petista com 47% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com 44% em eventual segunda fase; diferença está dentro da margem de erro

O presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em um eventual segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Nexus realizada para o BTG Pactual. O petista tem 47% das intenções de voto, contra 44% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, a diferença entre os dois está dentro do intervalo estatístico da pesquisa.

Ainda sobre o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou não escolheriam nenhum dos dois. Outros 1% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também testou outros três cenários de segundo turno com Lula. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o atual presidente aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás tem 42%. Nesse cenário, 11% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 2% não souberam ou não responderam.

Em uma eventual disputa contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 46%, contra 41% do ex-governador de Minas Gerais. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Já no confronto com Renan Santos (Missão), Lula tem 47% das intenções de voto, ante 36% do adversário. Nesse cenário, 14% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 3% não souberam ou não responderam.

Primeiro turno

No primeiro turno, considerando apenas a pesquisa estimulada — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — Lula aparece com 41% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem 36%, seguido por Ronaldo Caiado, com 5%; Renan Santos e Romeu Zema aparecem com 4% cada. Quem votaria em branco, nulo ou em nenhum candidato representa 5%. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (17)

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 16 de agosto, com 2.003 eleitores de todo o país. A pesquisa tem nível de confiança de 95%, margem de erro de 2 pontos percentuais e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03317/2026.