Atlas/Bloomberg: Aécio Neves é o pré-candidato à Presidência com maior rejeição
Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1º) mostrou que o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) é o pré-candidato à Presidência da República com maior rejeição. Dos entrevistados, 54% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no parlamentar.
Depois de Aécio, vem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 53%, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,6%. Na sequência, aparecem:
- Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%;
- Romeu Zema (Novo): 38,5%;
- Renan Santos (Missão): 35,8%;
- Joaquim Barbosa (DC): 24,6%
De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.