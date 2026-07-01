Atlas/Bloomberg: Aécio Neves é o pré-candidato à Presidência com maior rejeição

Pesquisa mostrou que 54% dos entrevistados 'não votariam de jeito nenhum' no deputado federal

Aécio Neves tem maior rejeição entre os pré-candidatos ao Planalto

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1º) mostrou que o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) é o pré-candidato à Presidência da República com maior rejeição. Dos entrevistados, 54% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no parlamentar.

Depois de Aécio, vem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 53%, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,6%. Na sequência, aparecem:

Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%;

Romeu Zema (Novo): 38,5%;

Renan Santos (Missão): 35,8%;

Joaquim Barbosa (DC): 24,6%

De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.