PF intima Jaques Wagner em investigação sobre o Banco Master

Parlamentar será ouvido no início de agosto em inquérito que apura suspeitas de benefícios indevidos e transações financeiras relacionadas ao banco

A Polícia Federal intimou o senador Jaques Wagner (PT-BA) para prestar depoimento, no dia 7 de agosto, no inquérito que investiga supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. A informação foi publicada pelo Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan.

O petista passou a ser investigado após se tornar alvo de uma operação da PF realizada em 18 de junho. De acordo com os investigadores, há suspeitas de que Wagner tenha sido beneficiado de forma indevida em negociações relacionadas ao banco. Entre os fatos apurados está a compra de um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões, em Salvador, pelo ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima.

Posterior à operação, o ex-líder do PT no Senado chegou a afirmar que mantinha uma relação próxima com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, e afirmou que o empresário “se considera” amigo dele.

A investigação também analisa um contrato firmado em março entre uma empresa pertencente à esposa do enteado de Jaques Wagner e uma instituição financeira controlada pelo empresário Daniel Vorcaro.

Wagner alvo da Operação

A Polícia Federal deflagrou, em 18 de junho, a nona fase da Operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. A investigação apurou suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento envolvendo pessoas ligadas ao parlamentar e ao Banco Master. Wagner é investigado devido à sua relação próxima com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master e dono do Banco Pleno. O banqueiro foi o responsável por implementar um sistema de crédito consignado para servidores públicos na Bahia, enquanto Wagner era governador, que depois passou a fazer parte do Master.

Logo no dia 24 de junho, Wagner deixou a liderança do governo na Casa Alta do Congresso. O senador realizou o anúncio em publicação em seus perfis nas redes sociais.

No dia primeiro de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou Wagner durante o anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, no município de Alagoinhas, na Bahia. Durante seu discurso no evento, Lula falou de sua relação com o senador Jaques Wagner e outros políticos do estado, dizendo que “a gente escolhe companheiros” e “nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão”.