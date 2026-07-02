Atlas/Bloomberg: Aliados de Lula são os mais envolvidos no Caso Master

Pesquisa mostrou que grupo político próximo ao petista é o mais citado quando a pauta é o caso de Daniel Vorcaro

Uma pesquisa da Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (2), mostrou que, na percepção do eleitorado brasileiro, aliados de Lula são os mais lembrados quando as fraudes financeiras do Banco Master, de Daniel Vorcaro, são mencionadas. O número chega a 37,6%. Logo em seguida, 36% pensam que são aliados de Flávio Bolsonaro que estão envolvidos no esquema de forma mais contundente.

Na sequência, somente 17,1% pensam que ambos os grupos estão envolvidos com a mesma intensidade. O número que enxerga o ‘Centrão’ como maior envolvido chega à casa de somente 6%. Apenas 3,1% responderam que ‘não sabe’.

Pesquisa Atlas/Bloomberg sobre envolvimento de aliados de Lula e Flávio Bolsonaro no Caso Master.

Relembre o caso

A Polícia Federal deflagrou, em 18 de junho, a nona fase da Operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. A investigação apurou suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento envolvendo pessoas ligadas ao parlamentar e ao Banco Master. Wagner é investigado devido à sua relação próxima com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master e dono do Banco Pleno. O banqueiro foi o responsável por implementar um sistema de crédito consignado para servidores públicos na Bahia, enquanto Wagner era governador, que depois passou a fazer parte do Master.

Recentemente, nesta quarta-feira (01), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou Wagner durante o anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, no município de Alagoinhas, na Bahia. Durante seu discurso no evento, Lula falou de sua relação com o senador Jaques Wagner e outros políticos do estado, dizendo que “a gente escolhe companheiros” e “nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão”.

De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.