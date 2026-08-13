Nunes Marques suspende processamento de filiações após Flávio ser registrado no Missão

O presidente do TSE também determinou a apuração de tentativas de alteração dos vínculos partidários de outros candidatos à Presidência

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kássio Nunes Marques, suspendeu nesta quinta-feira (13) o processamento de novas filiações partidárias para garantir que não haverá novas tentativas indevidas de registro. A medida se deu depois de ser identificado que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi desfiliado do Partido Liberal (PL) e inscrito no Partido Missão.

O procedimento de atualização partidária é feito por meio do sistema Filia. Apesar da suspensão, a plataforma continua a receber os pedidos de filiação.

Nunes Marques também ordenou que sejam investigadas as tentativas de alteração de filiação dos candidatos à Presidência da República. Conforme informou o TSE, foi identificada uma ação para trocar a legenda do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, a mudança não foi efetivada.

Flávio no Missão

Segundo a certidão de filiação do senador, ele foi desinscrito do PL na quarta-feira (12) e filiado ao Missão no mesmo dia. Após o ocorrido, a campanha de Flávio acionou o TSE. Logo depois, Nunes Marques determinou o restabelecimento da inscrição do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal.

Em publicação em suas redes sociais, o senador disse que a sua filiação foi fraudada e que o “sistema” vai tentar de tudo para te parar. Flávio precisava corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.

Em nota, o partido Missão afirmou que a filiação foi fraudulenta e que tentou cancelar a associação no mesmo dia. Segundo o texto, a ação foi rejeitada pelo TSE. A sigla alega que o gabinete de Flávio foi avisado da tentativa de filiação em 2 de agosto, mas que não obteve resposta por e-mail.