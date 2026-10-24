Atlas/Bloomberg: Flávio tem 50,8% dos votos válidos, e Lula, 49,2%, em empate técnico

Pesquisa mostra diferença de 1,6 ponto percentual entre os candidatos à Presidência na véspera do segundo turno

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 50,8% dos votos válidos, contra 49,2% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de 1,6 ponto percentual configura empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.

Na intenção de voto que considera o total de entrevistados, Flávio aparece com 49,9%, enquanto Lula registra 48,4%. Outros 1,7% afirmaram que votarão em branco, nulo ou não souberam responder.

Em relação ao levantamento anterior, de 18 de outubro, Flávio oscilou de 49,8% para 49,9% das intenções de voto totais. Lula passou de 47,6% para 48,4%. As variações ocorreram dentro da margem de erro.

Avaliação do governo Lula

A pesquisa também mostra que 50,8% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente Lula, enquanto 47,9% aprovam. Outros 1,4% não souberam responder.

Na avaliação do governo, 49,1% consideram a administração ruim ou péssima, 39,3% a classificam como ótima ou boa e 11,6% avaliam como regular.

Metodologia

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 4.990 pessoas entre os dias 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06380/2026.