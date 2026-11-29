Escolha de Trabuco aliviou mercado, enquanto ida de Camilo Santana para a Casa Civil consolidou perda de espaço de Haddad; presidente agora precisa destravar indicação ao Supremo e acomodar aliados na Esplanada

Com Fazenda e Casa Civil definidas, Lula mira vaga STF e negociação de pastas com o Centrão

Após uma semana marcada pela pressão do mercado financeiro e pela definição dos comandos da Fazenda, Casa Civil e Segurança, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entra na reta final de 2026 com três das principais peças de seu quarto mandato definidas. As escolhas de Luiz Carlos Trabuco, Camilo Santana (PT-CE) e Geraldo Alckmin (PSB) deram novos contornos ao governo que começa em janeiro, mas ainda restam impasses na relação com o Congresso Nacional.

Com o dólar recuando de R$ 6 para R$ 5,51 ao longo da semana, as atenções do mercado se voltam agora para a autonomia que o novo ministro da Fazenda terá para conduzir a política econômica. No campo político, Lula precisa avançar nas negociações com o Centrão por ministérios e resolver o impasse em torno da vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). Após insistir em Jorge Messias, o presidente já avalia indicar uma mulher para a Corte.

As movimentações também têm reflexos na disputa pela sucessão de Lula em 2030. Enquanto o ex-ministro Fernando Haddad perdeu espaço na composição do próximo governo, Camilo Santana assumirá uma das posições de maior projeção política da Esplanada.

Do dólar a R$ 6 ao alívio com Trabuco

As preocupações com as contas públicas e as incertezas sobre a condução da política econômica no quarto mandato de Lula fizeram o dólar tocar R$ 6 na segunda-feira (23). A definição do próximo ministro da Fazenda era uma das principais demandas dos investidores desde a reeleição do petista.

Como mostrou a Jovem Pan, Lula buscava um nome com boa aceitação na Faria Lima. Setores mais liberais da base governista e do Centrão defendiam a escolha de um profissional de fora da política para comandar a equipe econômica.

Na segunda-feira, Lula recebeu o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, no Palácio da Alvorada. O executivo foi sondado para assumir a Fazenda e pediu tempo para avaliar o convite.

No dia seguinte, o presidente sancionou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso Nacional, após semanas de negociações e divergências dentro da própria base governista. A informação de que Lula teria dado aval a uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para conter o crescimento das despesas obrigatórias também contribuiu para a recuperação do real.

Na quinta-feira (26), Trabuco voltou a Brasília para uma nova reunião com Lula e aceitou o convite para assumir o Ministério da Fazenda, conforme revelou a Jovem Pan.

Na sexta-feira (27), o dólar recuou 3,97% e encerrou o dia cotado a R$ 5,51. Na semana, a moeda acumulou perdas de 7,07%, o maior recuo semanal desde outubro de 2008. O Ibovespa, por sua vez, registrou valorização de cerca de 8%.

Superada a indefinição sobre o comando da Fazenda, as atenções dos investidores passam a se concentrar nas medidas que serão adotadas pela nova equipe econômica e no respaldo político que Trabuco terá de Lula.

O executivo assumirá a pasta em um cenário de juros elevados, com a dívida bruta em 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e a necessidade de conciliar o controle das despesas com os investimentos e programas sociais prometidos pelo presidente durante a campanha eleitoral.

Trabuco também terá de lidar com resistências dentro do próprio PT. A escolha do banqueiro provocou questionamentos de parlamentares petistas sobre os rumos da política econômica e a possibilidade de adoção de medidas de contenção de gastos.

Queda de Haddad e ascensão de Camilo

Enquanto as negociações para a Fazenda avançavam, Lula também encaminhava a definição de outro dos principais ministérios da Esplanada: a Casa Civil.

Na manhã de terça-feira (24), o presidente recebeu Fernando Haddad em uma reunião que não constava na agenda oficial. Como revelou a Jovem Pan, o encontro deixou o ex-ministro mais distante do primeiro escalão e consolidou Camilo Santana como favorito à Casa Civil.

A perda de espaço de Haddad representa mais um revés para o petista, que durante anos foi tratado como um dos principais nomes para suceder Lula. Em outubro, ele foi derrotado novamente por Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo, desta vez ainda no primeiro turno.

Apesar de ter comandado a Fazenda até março, Haddad também teve pouca participação nas negociações sobre o pacote de ajuste fiscal, uma das prioridades do governo após a reeleição.

Camilo Santana percorreu o caminho inverso. O senador e ex-ministro da Educação assumiu a coordenação-geral da campanha presidencial no segundo turno, ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e ganhou prestígio dentro do governo após a virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Na sexta-feira, a Jovem Pan revelou que Lula bateu o martelo sobre a ida de Camilo para a Casa Civil. O ex-governador do Ceará já foi informado da decisão.

Responsável pela coordenação dos ministérios e pelo acompanhamento das principais políticas públicas do Executivo, a Casa Civil ampliará a projeção nacional do senador a quatro anos da próxima eleição presidencial, que não poderá ser disputada por Lula.

Camilo e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que também ganhou força pela atuação no segundo turno, passaram a ocupar um espaço importante nas discussões sobre a sucessão presidencial. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) é outro nome que figura nessas articulações.

Alckmin no combate ao crime organizado

A escolha de Alckmin passa por uma série de fatores: o bom diálogo do vice-presidente com os governadores, o histórico de enfrentamento ao crime organizado durante suas gestões à frente do governo de São Paulo e a credibilidade em uma área na qual o PT e a esquerda enfrentam dificuldades junto ao eleitorado. A decisão também tem relação com as articulações para a sucessão presidencial em 2030.

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), deve ser convidado para ser o número dois da pasta e está inclinado a aceitar o convite, caso de fato ele ocorra, apurou a Jovem Pan.

A criação de um ministério exclusivo para a Segurança Pública foi uma das principais promessas de Lula durante a campanha eleitoral. O presidente condicionava a medida à aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, que recebeu o aval do Senado por unanimidade no início deste mês.

Governador de São Paulo por quatro mandatos, Alckmin tem experiência na gestão da segurança pública e no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A avaliação no entorno de Lula é de que o histórico do vice-presidente e seu perfil político ajudarão o governo federal a estabelecer uma relação de cooperação com os governos estaduais, inclusive aqueles comandados por nomes da oposição.

Com resistência a Messias, Lula avalia indicar mulher ao STF

Se conseguiu avançar nas definições para a Esplanada, Lula encontrou maiores dificuldades nas negociações para o preenchimento da vaga aberta no Supremo Tribunal Federal desde a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025.

No sábado anterior (21), o presidente reuniu quatro ministros do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado para um jantar no Palácio da Alvorada. Participaram do encontro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Na ocasião, Lula reiterou sua intenção de indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, cujo nome foi rejeitado pelo Senado em abril deste ano, por 42 votos a 34.

A reaproximação entre Lula e Alcolumbre após as eleições havia aberto caminho para uma nova indicação, desta vez com a perspectiva de apoio do presidente do Senado. A resistência ao nome de Messias, porém, permanece.

Sem conseguir superar o impasse e diante do risco de sofrer uma segunda derrota no Senado, Lula passou a avaliar a possibilidade de indicar uma mulher para o Supremo.

Entre os nomes discutidos estão os das ministras Daniela Teixeira e Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da ex-ministra do TSE Edilene Lobo e da ex-ministra do Planejamento Simone Tebet.

A mudança de estratégia também permitiria ao governo acelerar o preenchimento da vaga. Pelas atuais regras do Senado, uma indicação rejeitada não pode ser novamente analisada no mesmo ano. Caso insista em Messias, Lula terá de aguardar a retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro ou negociar uma alteração nas regras.

O objetivo do Planalto é aprovar o escolhido antes da posse da nova composição do Senado, que terá um perfil mais à direita a partir de 2027.

Além da cadeira deixada por Barroso, Lula terá outras três oportunidades de indicação ao STF durante seu quarto mandato, com as aposentadorias compulsórias de Luiz Fux, em 2028, Cármen Lúcia, em 2029, e Gilmar Mendes, em 2030.

Centrão mira ministérios; Lula quer governabilidade

Com os comandos da Fazenda e da Casa Civil definidos, Lula ainda precisa acomodar os interesses dos partidos com os quais negocia a formação de uma base de sustentação no Congresso Nacional.

Como revelou a Jovem Pan após as eleições, PSD, MDB e União Brasil largaram na frente nas articulações por ministérios. O Planalto também abriu conversas com o Progressistas (PP) e o Republicanos, partido do presidente da Câmara.

A condução da política econômica é um dos fatores que influenciam essas negociações. A definição de Trabuco para a Fazenda atende à demanda de setores do Centrão que defendiam a escolha de um nome com trânsito no mercado financeiro.

A aproximação com essas legendas é considerada estratégica diante do fortalecimento da oposição no Congresso eleito em outubro. A eventual participação dos partidos no governo, entretanto, não garante o alinhamento integral de suas bancadas às propostas do Planalto.

Além da distribuição de ministérios, as negociações passam pelas eleições para as presidências da Câmara e do Senado, em fevereiro. Hugo Motta e Davi Alcolumbre trabalham pela permanência no comando das respectivas Casas.

A construção dessa base será determinante também para o trabalho de Trabuco. Eventuais mudanças nas regras de crescimento das despesas obrigatórias, por exemplo, dependerão de apoio parlamentar e poderão encontrar resistência tanto na oposição quanto em setores da própria base governista.

Lula chega, assim, a dezembro com os nomes que comandarão a política econômica e a coordenação dos ministérios definidos. As próximas semanas serão dedicadas às negociações que determinarão as condições políticas em que ambos trabalharão: a composição do restante da Esplanada, a formação de uma base parlamentar e a resolução do impasse com o Senado sobre a indicação ao Supremo.