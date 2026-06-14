Bolsonaro teve piora no quadro de soluços, diz relatório

Um relatório médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) apontou a piora do quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e deve embasar uma eventual prorrogação do período de prisão domiciliar.

Segundo a equipe médica, os episódios de soluço se agravaram nos últimos dias, exigindo a administração de doses elevadas de medicamentos, consideradas próximas ao limite terapêutico de segurança. O boletim também registra que Bolsonaro continua apresentando queixas de cansaço e fadiga durante esforços moderados, além de oscilações no equilíbrio corporal.

De acordo com os médicos, o ex-presidente deverá realizar uma série de exames complementares. Entre eles está uma endoscopia digestiva, que buscará investigar a função do esfíncter esofágico inferior e verificar a eventual presença de esofagite crônica.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após autorização concedida no fim de março por um período inicial de 90 dias, em razão de seu estado de saúde. A expectativa é que o prazo seja prorrogado diante das recentes complicações clínicas.

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