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Política

‘Bolsonaro, vote em mim’, diz Lula após ser questionado por Flávio sobre presidiários

A declaração do petista se deu durante o Debate da Band

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Lula em coletiva antes do debate da Band
Lula em coletiva antes do debate da Band Renato Pizzutto/Band

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu neste domingo (18) voto ao ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro ao rebater questionamento do senador Flávio Bolsonaro (PL) no Debate da Band.

O parlamentar questionou o chefe do Executivo sobre o resultado de votação em presídios. Segundo Flávio, Lula recebeu mais de 70% dos votos em sessões instaladas em unidades prisionais, onde votam presos provisórios (sem condenação judicial transitada em julgado), agentes penais, policiais penais, servidores e mesários.

“Eu quero que vote 100%, até o teu pai. O seu pai pode votar em mim. Ele estaria votando em um cara melhor, porque ele te conhece e ele sabe que eu sou melhor do que você”, rebateu Lula.

Em sequência, o petista disparou: “Bolsonaro, vote em mim, você conhece o seu filho, você sabe que eu sou melhor do que ele”.

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