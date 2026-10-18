‘Bolsonaro, vote em mim’, diz Lula após ser questionado por Flávio sobre presidiários
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu neste domingo (18) voto ao ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro ao rebater questionamento do senador Flávio Bolsonaro (PL) no Debate da Band.
O parlamentar questionou o chefe do Executivo sobre o resultado de votação em presídios. Segundo Flávio, Lula recebeu mais de 70% dos votos em sessões instaladas em unidades prisionais, onde votam presos provisórios (sem condenação judicial transitada em julgado), agentes penais, policiais penais, servidores e mesários.
“Eu quero que vote 100%, até o teu pai. O seu pai pode votar em mim. Ele estaria votando em um cara melhor, porque ele te conhece e ele sabe que eu sou melhor do que você”, rebateu Lula.
Em sequência, o petista disparou: “Bolsonaro, vote em mim, você conhece o seu filho, você sabe que eu sou melhor do que ele”.
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