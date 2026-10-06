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Política

PL prepara campanha contra Lula com dados de votação em unidades prisionais

Flávio Bolsonaro e o chefe do Executivo disputam o segundo turno das eleições presidenciais

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Lula em convenção estadual do PT de Sao Paulo
Lula recebeu 8.118 votos em unidades prisionais LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O Partido Liberal (PL), do presidenciável Flávio Bolsonaro, prepara campanha contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de dados de votação em unidades prisionais. Ambos avançaram ao segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto, agendado para 25 de outubro.

A legenda fará a campanha a partir de um levantamento feito pela consultoria Stride. De acordo com o documento, Lula obteve 8.118 votos nas seções instaladas em unidades prisionais. Flávio recebeu 2.605 votos. Os demais postulantes à Presidência tiveram 463 votos no total.

Ao todo, são 245 seções eleitorais cadastradas no TSE como local de votação em unidades prisionais. O levantamento considerou o boletim de urna de 243.

Votam nesses espaços:

  • Presos provisórios — ou seja, sem condenação judicial transitada em julgado;
  • Adolescentes em internação ou em internação provisória;
  • Agentes penais;
  • Policiais penais;
  • Servidores;
  • Mesários.

Estavam aptos a votar nessas seções 14.959 eleitores. O comparecimento foi de 11.679.

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