PL prepara campanha contra Lula com dados de votação em unidades prisionais

Flávio Bolsonaro e o chefe do Executivo disputam o segundo turno das eleições presidenciais

O Partido Liberal (PL), do presidenciável Flávio Bolsonaro, prepara campanha contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de dados de votação em unidades prisionais. Ambos avançaram ao segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto, agendado para 25 de outubro.

A legenda fará a campanha a partir de um levantamento feito pela consultoria Stride. De acordo com o documento, Lula obteve 8.118 votos nas seções instaladas em unidades prisionais. Flávio recebeu 2.605 votos. Os demais postulantes à Presidência tiveram 463 votos no total.

Ao todo, são 245 seções eleitorais cadastradas no TSE como local de votação em unidades prisionais. O levantamento considerou o boletim de urna de 243.

Votam nesses espaços:

Presos provisórios — ou seja, sem condenação judicial transitada em julgado;

Adolescentes em internação ou em internação provisória;

Agentes penais;

Policiais penais;

Servidores;

Mesários.

Estavam aptos a votar nessas seções 14.959 eleitores. O comparecimento foi de 11.679.