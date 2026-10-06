PL prepara campanha contra Lula com dados de votação em unidades prisionais
O Partido Liberal (PL), do presidenciável Flávio Bolsonaro, prepara campanha contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de dados de votação em unidades prisionais. Ambos avançaram ao segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto, agendado para 25 de outubro.
A legenda fará a campanha a partir de um levantamento feito pela consultoria Stride. De acordo com o documento, Lula obteve 8.118 votos nas seções instaladas em unidades prisionais. Flávio recebeu 2.605 votos. Os demais postulantes à Presidência tiveram 463 votos no total.
Ao todo, são 245 seções eleitorais cadastradas no TSE como local de votação em unidades prisionais. O levantamento considerou o boletim de urna de 243.
Votam nesses espaços:
- Presos provisórios — ou seja, sem condenação judicial transitada em julgado;
- Adolescentes em internação ou em internação provisória;
- Agentes penais;
- Policiais penais;
- Servidores;
- Mesários.
Estavam aptos a votar nessas seções 14.959 eleitores. O comparecimento foi de 11.679.
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