Boulos diz que lei da reciprocidade será aplicada ‘se necessário’

Em entrevista à Jovem Pan, o ministro comentou as últimas decisões do governo em relação à tarifa dos EUA sobre o Brasil

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, disse nesta quinta-feira (16) que a lei da reciprocidade será aplicada se for necessário, após a tarifa de 25% dos EUA imposta sobre o Brasil. “O que o presidente Lula autorizou foi o início dos estudos técnicos para ver se é o caso ou não de aplicá-la”, explicou o ministro em entrevista à Jovem Pan.

Ele infomou ainda que o governo já definiu, porém que a reciprocidade precisa ser aplicada. “Independentemente da reciprocidade comercial, estamos falando da reciprocidade como dois países soberanos”, destacou.

Em recentes depoimentos, o presidente Lula (PT) tem dito sobre a soberania do Brasil e Boulos reafirmou. “Lula sempre colocou: soberania não está na mesa e não estará. O Brasil não vai abrir mão de decidir sobre o seu próprio destino”.

Por fim, Boulos disse ainda que, para os EUA do governo Trump, a América Latina é o “quintal”. “Para ele, ou se ajoelha ou eles sancionam”, finalizou o ministro.

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Tarifa de 25%

Na madrugada desta quinta, os Estados Unidos anunciaram a tarifa adicional de 25% a diversos produtos brasileiros. Entretanto, foram excluídos da lista o etanol, a carne bovina e o café.

A aplicação de sobretaxa foi tomada sob a autoridade da Seção 301. Em conversa por telefone com jornalistas, o chefe do USTR, Jamierson Greer, disse que a investigação concluiu que o Brasil adotou uma série de medidas consideradas injustas aos interesses norte-americanos.

Entre os principais problemas indicados pelos Estados Unidos estão:

Ordens judiciais sigilosas que obrigaram empresas de tecnologia norte-americanas a remover conteúdos políticos , inclusive de um presidente;

sigilosas que norte-americanas a , inclusive de um presidente; Multas diárias elevadas e ameaças de interrupção total das operações das plataformas no Brasil;

e das operações das plataformas no Brasil; Favorecimento ao sistema Pix , tratado como “campeão nacional” do Banco Central, gerando desvantagem competitiva para empresas norte-americanas de pagamentos ;

, tratado como do Banco Central, gerando ; Concessão de tarifas preferenciais para Índia e México, sem reciprocidade aos produtos norte-americanos ;

; Falhas no combate à corrupção ;

; Impactos do desmatamento ilegal que prejudicam produtores agrícolas dos Estados Unidos.

Greer sinalizou dificuldades nas tratativas com o Brasil. “Estamos tentando há mais de um ano negociar com o governo brasileiro. Fizemos diversas ofertas e apresentamos diversas propostas, mas não obtivemos resposta satisfatória”, declarou.

O chefe do USTR chamou a postura brasileira de “excesso de declaração de intenção”. Segundo Greer, o Brasil se colocou à disposição para discutir todos os temas, mas que, para o governo norte-americano, não representava “uma concessão”.