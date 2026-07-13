BTG/Nexus: 41% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo

Eleitores que avaliam o governo como ótimo ou bom chegaram à marca de 35%

Pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (13), mostra que 41% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo, uma variação, dentro da margem de erro, de um ponto porcentual a menos do que o levantamento divulgado em 29 de junho.

Os eleitores que avaliam o governo como ótimo ou bom são 35%, enquanto aqueles que consideram regular são 24%. Não sabem ou não responderam somam 1%.

O instituto também perguntou sobre a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, 47% aprovam a gestão petista, o mesmo porcentual dos que desaprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 6%.

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 10 a 12 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.