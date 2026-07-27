BTG/Nexus: Lula lidera no 1º e no 2º turno contra Flávio Bolsonaro

Pesquisa mostra que o atual presidente possui 42% no primeiro turno e 47% em eventual disputa direta contra o senador

Pesquisa mostra que o atual presidente possui 42% no primeiro turno e 47% em eventual disputa direta contra o senador

A Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27) mostra que o presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026 nos cenários de primeiro e segundo turnos contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

No primeiro cenário estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 42% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que soma 33%. Na sequência, aparecem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) com 6% e 5% respectivamente. O ex-chefe do Executivo de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), tem 3%.

Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento indica que o atual presidente lidera a disputa com 47% dos votos, enquanto o senador aparece com 43%, o que configuraria empate técnico.

Lula também lidera todos os outros cenários de segundo turno que a pesquisa testou. Contra Zema, o atual presidente aparece com 46%, enquanto o mineiro tem 42%.

Já contra Caiado, Lula aparece com 45%, enquanto o goiano tem 43%. No duelo contra Renan Santos, o atual presidente tem 47%, contra 39%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 24 e 26 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01489/2026.