Caiado compara Eduardo com ‘Pateta da Disney’ e critica fala de Flávio a diplomatas

O ex-governador e pré-candidato à Presidência fez publicações em seu perfil no X (e-Twitter) sobre os irmãos

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que “o Pateta da Disney é inofensivo” e que “o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos”, na rede social X na segunda-feira (21) após a decisão do governo de Donald Trump de conceder um green card para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

O green card concede a Eduardo o direito de trabalhar, estudar e viver nos Estados Unidos. O ex-deputado está no país norte-americano desde fevereiro de 2025. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão por coação, devido à atuação no país governado por Trump para intimidar o Judiciário no âmbito da análise de tentativa de golpe contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante a tarde da terça, Caiado já havia escrito que quem precisa de green card “é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio”.

Em postagem à noite, ele escreveu: “A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem-intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos, e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos”.

Nesta quarta-feira (22), Caiado voltou a falar do Flávio Bolsonaro. “42 embaixadores numa sala: dava para vender soja. Dava para abrir mercado para indústria. Dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica!”, publicou.

A postagem diz respeito à reunião de terça-feira (21) em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu a embaixadores estrangeiros que seus países enviassem “a maior quantidade de observadores possível” para supervisionar as eleições brasileiras em outubro.