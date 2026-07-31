Caiado diz que Flávio está sem vice porque ‘não conseguiu animar o eleitor’

A declaração vem em meio à recusa do PP em se associar à chapa do senador, mantendo a neutralidade no pleito deste ano

O ex-governador de Goiás ainda disse que o presidente Lula não critica Flávio Bolsonaro por querer enfrentá-lo no segundo turno

O pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), disse em conversa com jornalistas em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta sexta-feira (31) que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) está sem vice na chapa porque não conseguiu animar o eleitor.

A declaração vem em meio à recusa do Progressistas (PP) em se associar à chapa, mantendo a neutralidade no pleito deste ano, impedindo a senadora Tereza Cristina (PP-MS) de ocupar a posição.

“Então, se não consegue montar uma chapa, é porque realmente não conseguiram mostrar algo que pudesse animar o eleitor e acreditar nele [Flávio Bolsonaro] no segundo turno.” Ronaldo Caiado sobre Flávio Bolsonaro

O ex-governador de Goiás ainda disse que o presidente Lula não critica Flávio Bolsonaro por querer enfrentá-lo no segundo turno, pois ele teria muito que explicar. Caiado classificou Flávio como um “peru de Natal” para o petista.

A informação da recusa do PP foi divulgada inicialmente pelo deputado federal Ricardo Barros (PR), tesoureiro da sigla, enquanto Flávio Bolsonaro falava à imprensa que a ex-ministra aceitou o convite para ser sua vice. Depois, o comunicado foi compartilhado pelo partido nas redes sociais.

O PP fez consulta aos seus diretórios estaduais e, por maioria, decidiu permanecer na neutralide no processo eleitoral, reiterando a posição de não convocar Convenção Nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina, nossa líder no Senado Federal. Nota divulgada pelo PP

A senadora compartilhou no Instagram a nota divulgada pelo seu partido na manhã desta sexta-feira. Apesar disso, Flávio disse que as negociações com o partido e com outras siglas continuam e que ainda há tempo para definir a formação da chapa até o prazo final das convenções partidárias, em 5 de agosto (próxima quarta-feira).

Fiquei muito honrado quando ela aceitou o convite para caminhar conosco na qualidade de candidata a vice-presidente e, por questões internas do Progressistas, vimos essa nota dizendo sobre a neutralidade do partido. Flávio Bolsonaro

Questionado sobre a possibilidade de tentar mudar a decisão da legenda, Flávio Bolsonaro afirmou que respeita a posição do partido, mas indicou que continuará buscando um entendimento. “Essa nota deixou bem claro que o partido tinha decidido, por maioria, pela neutralidade. Óbvio que eu respeito, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vamos continuar nas conversas”, declarou.

Agradecimentos ao Progressistas

Flávio também agradeceu ao Progressistas, partido onde iniciou sua carreira política, ainda sob a antiga sigla PPB, quando foi eleito deputado estadual do Rio de Janeiro em 2002.

Até o dia 5 tudo pode acontecer. Independentemente de qualquer coisa, quero deixar o meu agradecimento também ao Progressistas. As conversas continuam em vários estados do Brasil Flávio Bolsonaro

Segundo o senador, as tratativas para a escolha do vice seguem com outros partidos. Ele afirmou que, além de nomes do próprio PL, partidos como União Brasil, Podemos, Republicanos e o próprio PP têm integrantes que podem ocupar a vaga.

Apesar de a indicação de Tereza Cristina ter sido inviabilizada após a decisão do PP, Flávio afirmou que a senadora continuará participando de sua campanha. Segundo ele, os dois conversaram nesta sexta-feira e ela estará presente em agendas políticas nos próximos dias.

“Falei com ela agora há pouco. Ela vai estar com a gente em Brasília e se engajando ainda mais na nossa campanha”, declarou Flávio.