Tereza Cristina compartilha nota do PP e reforça que não será vice de Flávio

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) compartilhou, no Instagram, a nota divulgada pelo seu partido na manhã desta sexta-feira (31), em que a sigla anuncia que manterá neutralidade nas eleições. O movimento indica que a ex-ministro não será vice do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), apesar do senador ter dito mais cedo que Tereza Cristina havia aceitado o convite.

“O PP fez consulta aos seus diretórios estaduais e, por maioria, decidiu permanecer na neutralide no processo eleitoral, reiterando a posição de não convocar Convenção Nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina, nossa líder no Senado Federal” Nota divulgada pelo PP

Mais cedo, Flávio ponderou que a decisão ainda dependia de aval do PP. “Tereza Cristina é um caso excepcional. Foi ministra do presidente Bolsonaro, é uma referência em várias áreas, em especial no agro. É respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do país. Então o convite foi feito, ela aceitou, e agora vamos para as conversas para saber se o partido vai avançar ou não”, disse, ao chegar para um encontro com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e vereadores.

Flávio tem preferência por uma mulher para o posto de vice. O nome de Tereza Cristina já foi defendido publicamente pelo presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Também são cogitadas a ex-presidente da Caixa Daniella Marques – que estava ao lado de Flávio nesta sexta-feira – e as deputadas federais Júlia Zanatta (PL-SC), Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Técio (PP-SP).

Mas o que tem dificultado a definição de Tereza Cristina como vice de Flávio é Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Isso porque o líder do PP deseja que a sigla mantenha a neutralidade no pleito presidencial. Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a ligar para o parlamentar para viabilizar o nome de Tereza Cristina na chapa de Flávio.