Tereza Cristina aceitou convite para ser minha vice, diz Flávio Bolsonaro

Declaração aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), um dia após a senadora negar decisão

O pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (31) que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) aceitou o convite para ser vice em sua chapa. A declaração do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro acontece no dia seguinte a uma fala da própria parlamentar, em que ela negou a decisão.

“Tereza Cristina é um caso excepcional. Foi ministra do presidente Bolsonaro, é uma referência em várias áreas, em especial no agro. É respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do país. Então o convite foi feito, ela aceitou, e agora vamos para as conversas para saber se o partido vai avançar ou não” Pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro nesta sexta-feira

Entretanto, na quinta-feira (30), Tereza Cristina negou ter decidido que disputará as eleições como vice-presidente de Flávio. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar tratou sobre o assunto em encontro “produtivo” com o filho mais velho de Bolsonaro. De acordo com a postagem, eles se reuniram na quarta-feira (29).

“Nada foi decidido, porque qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários” Tereza Cristina nas redes sociais

*Matéria em atualização