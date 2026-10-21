Campanha de Lula pede ao TSE a cassação da chapa de Flávio por suposto favorecimento da Meta
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou com uma ação nesta quarta-feira (21) no Tribunal Superior Eleitora (TSE) para pedir a cassação do registro ou do diploma do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e de seu vice, Alfredo Gaspar (PL), por suspeitas de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social.
A coligação acusa as plataformas Meta e X de favorecerem a candidatura adversária por meio de seus sistemas de distribuição de conteúdo, ferramentas de inteligência artificial e mecanismos de moderação.
Na terça-feira (21), o presidente Lula (PT) havia intensificado sua ofensiva contra Flávio Bolsonaro (PL) ao pedir à Justiça Eleitoral que anule a candidatura à Presidência de seu adversário, devido a uma suposta interferência da empresa Meta em favor do senador.
A gigante americana da tecnologia é alvo de denúncias de Lula por suspeita de prejudicá-lo em suas plataformas frente a Flávio. Embora a Meta negue as acusações, admitiu que houve falhas, como a desativação de anúncios da campanha do petista, que atribuiu a “incidentes” técnicos que não teriam afetado apenas o Brasil.
Na ação, a campanha, que vê uma atuação sistemática das plataformas em benefício do candidato do PL, explica que não se trata de algo que o candidato disse, mas de quem decide o que o eleitor vê.
“Os fatos já documentados revelam que a infraestrutura privada na qual hoje se realiza a propaganda eleitoral passou a operar, de modo reiterado e convergente, em benefício da candidatura dos investigados e em franco detrimento da candidatura adversária.”, diz o documento, assinado por pela equipe do advogado Angelo Longo Ferraro..
A ação também pede a inelegibilidade de Flávio por oito anos subsequentes à eleição de 2026, e também a de Alfredo Gaspar, caso fique provado sua contribuição para a prática dos atos;
O pedido foi distribuído ao corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Falhas recorrentes
A Meta afirmou hoje que cumpriu a ordem do TSE de garantir o mesmo tratamento aos dois candidatos. Ontem, o tribunal deu à empresa americana um prazo de 24 horas para comprovar o cumprimento do tratamento igualitário entre Lula e Flávio, após considerar que ela não havia tomado as providências exigidas na semana passada. Do contrário, estaria sob pena de multa diária de cerca de 1 milhão de reais.
Após o primeiro turno, a campanha de Lula acusou a Meta de “interferência” nas eleições, por restringir o alcance de seu conteúdo no Instagram e no WhatsApp. Também denunciou que a ferramenta de inteligência artificial da Meta se negava a gerar conteúdo eleitoral de Lula, mas não de seu adversário.
Entre as medidas adotadas, a Meta afirmou que apenas os candidatos e partidos registrados na Justiça Eleitoral poderiam fazer anúncios em suas redes, e informou ter tirado de circulação 720 publicações com conteúdo gerado por inteligência artificial sem a devida identificação.
O Comitê de Supervisão da empresa, que verifica de forma independente as plataformas do grupo, afirmou nesta terça-feira que constatou “falhas recorrentes” relacionadas a conteúdo sobre as eleições presidenciais no Brasil e as legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.
Lula afirmou em sua campanha que o governo americano tenta interferir nas eleições em favor de Flávio Bolsonaro, cujo pai é um aliado de Trump. Sem manifestar apoio direto, o presidente dos Estados Unidos comemorou o que descreveu como “grande vitória” de Flávio no primeiro turno.
No último sábado, a campanha de Flávio denunciou uma suposta ofensiva de propaganda negativa impulsionada por seu adversário com a aprovação da Meta.
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