Cappelli anuncia Sofia Carvalho como candidata a vice no governo do DF

Candidato do PSB ao governo do Distrito Federal diz que Sofia desistiu da candidatura à Câmara Legislativa do DF para compor a sua chapa ao governo

O candidato do PSB ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, anunciou nesta quinta-feira (13) a agricultora agroflorestal Sofia Carvalho (PSB) como sua candidata à vice-governadora. Cappelli também declarou apoio à senadora Leila Barros (PDT), que disputa à reeleição ao cargo.

Leila, porém, integra a chapa do candidato do PT ao Palácio do Buriti, Leandro Grass. Ao lado de Leila, também receberá a bênção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a outra cadeira em disputa, a deputada federal Erika Kokay (PT).

O apoio de Cappelli a Leila, que oficialmente integra a chapa de Grass, mostra o isolamento do candidato do PSB no campo progressista do DF. Até o último momento, o PT tentou convencer Cappelli a desistir e se tornar vice do petista. Cappelli, porém, resistiu e sugeriu que o partido de Lula é quem deveria compor a sua candidatura.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cappelli diz que Sofia desistiu da candidatura à Câmara Legislativa do DF para compor a sua chapa ao governo. Ao falar sobre Leila, o candidato do PSB disse que ela é a única capaz de impedir que a direita conquiste as duas cadeiras do Senado.

Ele também alfinetou a campanha de Grass ao falar da capacidade de dialogar além do campo progressista. Desde o início das rusgas entre PSB e PT, o candidato insiste que ele é o nome da base de Lula capaz de atrair eleitores de centro.