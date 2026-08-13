Trabalho de Lula é desaprovado por 50% dos eleitores, diz PoderData/Aya

Outros 43% dos eleitores aprovam o trabalho do atual presidente

Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (13) afirma que 50% dos eleitores não aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 43% disseram aprovar o desempenho do presidente, enquanto 7% não souberam responder.

Dos 43% que aprovam, 45% são do público feminino e 40%, masculino. Já dos 50% que desaprovam, a maioria são homens, com 55%, e 45% marcam a porcentagem das mulheres.

Na pesquisa do PoderData/Aya divulgada no dia 30 de julho, quando perguntados de maneira geral, 49% dos eleitores disseram desaprovar o trabalho de Lula. Outros 43% aprovaram e 8% não souberam responder.

Em relação a aprovação do governo, 51% dos eleitores disseram não aprová-lo e 43% avaliam como uma gestão positiva do presidente Lula. Outros 6% não souberam responder.

A pesquisa PoderData entrevistou 2.400 eleitores entre 9 a 12 de agosto de 2026, em 658 municípios nas 27 unidades do país. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por PoderData e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06868/2026.