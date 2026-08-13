Flávio Bolsonaro é filiado ao Missão e atrasa registro de candidatura

Segundo sistema do TSE, o senador foi desfiliado do PL na quarta-feira (12) e filiado ao Missão

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro aparece no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como filiado ao Missão, partido do também presidenciável Renan Santos. Com isso, o registro da candidatura do parlamentar deve atrasar.

Segundo a certidão de filiação partidária, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi desfiliado do PL na quarta-feira (12) e filiado ao Missão no mesmo dia.

A Jovem Pan entrou em contato com a campanha de Flávio sobre a filiação. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Questionado sobre o episódio, Renan Santos afirmou à reportagem que “a última coisa” que ele deseja é a filiação do senador ao partido que ele fundou. “Obviamente não partiu da gente isso, deve ter sido alguém que hackeou. A última coisa que eu vou querer é o Flávio Bolsonaro filiado no partido que eu fundei”, disse.