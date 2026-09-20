Com grande trajetória municipal, Sergio Meneguelli é candidato ao Senado pelo ES

Nas eleições de 2022, venceu como deputado estadual pelo Republicanos e fez história ao ser o deputado estadual mais votado do Espírito Santo

O deputado estadual do Espírito Santo Sergo Meneguelli é candidato ao Senado pelo ES. Nascido em 1º de junho de 1956, em Colatina, cidade ao norte do estado, o político tem 70 anos.

Bacharel em Direito, foi vereador por quatro mandatos em Colatina de 1983 a 1988; 2005 a 2008; 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. Filiou-se ao PSD para disputar uma das vagas ao Senado Federal nas eleições em outubro.

Ele também foi prefeito do município de 2017 a 2020. Atualmente, é o deputado estadual eleito com a maior votação da história capixaba, obtendo 138.523 votos em 2022. Foi seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Na Mesa Diretora, ocupa o cargo de 3º secretário.

A carreira política de Meneguelli é marcada por forte apelo popular e longevidade na política municipal do interior capixaba.

Quando foi prefeito de Colatina, ficou conhecido por adotar um estilo de administração simples, focado em trabalhos manuais de zeladoria urbana (frequentemente visto varrendo ruas e pintando praças junto aos servidores), o que rendeu grande repercussão nas redes sociais.

Nas eleições de 2022, venceu como deputado estadual pelo Republicanos e fez história ao ser o deputado estadual mais votado do Espírito Santo, obtendo 138.523 votos. Ele iniciou sua carreira política filiado ao MDB.

Gestão e panorama

Meneguelli cultiva uma imagem pública de simplicidade, rejeição a privilégios e proximidade direta com o cidadão comum. Boa parte de sua popularidade veio da forma como expõe seu cotidiano de trabalho e suas críticas a desmandos políticos de maneira informal e direta, atraindo eleitores que buscam figuras distantes da “política tradicional”.

Suas principais bandeiras giram em torno da transparência, valorização do funcionalismo de base e zelo pela infraestrutura das cidades.

A Pesquisa Real Time Big Data feita com eleitores do Espírito Santo e divulgada no dia 9 de setembro mostra que o candidato Renato Casagrande (PSB) lidera a disputa por uma das vagas ao Senado no estado. Ele foi citado por 28% dos entrevistados capixabas como opção de voto. Meneguelli aparece em seguida com 12% das intenções de voto.

A Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores do Espírito Santo de 4 a 8 de setembro de 2026. A pesquisa tem 95% do nível de confiança e margem de erro de 2 pontos percentuais. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números ES-01967/2026 e BR-08236/2026.