JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News 2ª Edição | 16h00 - 18h00
Política

Mendonça diz que não consegue acessar íntegra de celular de Vorcaro e pede ajuda à PF

Ministro diz que gabinete não conseguiu abrir dados entregues pela corporação e pede auxílio técnico para acessar material

Jovem Pan

André Mendonça
Ministro do STF André Mendonça Rosinei Coutinho / STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou à Polícia Federal (PF) que ainda não conseguiu acessar a íntegra do conteúdo de um dos celulares apreendidos com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Em ofício enviado neste sábado (19) ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, o magistrado pediu auxílio técnico para conseguir abrir o material.

Segundo o documento, Mendonça afirmou que seu gabinete não conseguiu acessar os dados armazenados na mídia entregue pela PF e apontou a possibilidade de dificuldades técnicas ou de algum defeito no material.

“Até o presente momento, seja por dificuldades de ordem técnica operacional, seja por algum tipo de defeito contido na mídia entregue, este Gabinete não logrou êxito em obter acesso efetivo ao material ali contido”, escreveu o ministro.

Mendonça pediu à PF auxílio técnico operacional e a verificação da integridade da mídia entregue ao gabinete para que os dados possam ser acessados e analisados.

Disputa pelo celular de Vorcaro

Na quinta-feira (17), a PF entregou a Mendonça e ao ministro Luiz Fux cópias com a íntegra dos dados extraídos do celular de Vorcaro. Segundo o Metrópoles, o material é o mesmo disponibilizado anteriormente aos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.

O acesso ao aparelho tornou-se um dos pontos de disputa interna no Supremo nos últimos dias. Zanin e Gilmar haviam solicitado à PF a íntegra dos dados antes da sessão da Corte que discutiria as investigações envolvendo mensagens de Vorcaro. Fux e Mendonça fizeram pedidos semelhantes posteriormente.

Assuntos

continue lendo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), durante a reunião com os membros do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), em Brasília (DF) Política Alckmin defende mandato e código de ética para ministros do STF Vice-presidente diz que “nada deve ser vitalício” e cobra transparência nas apurações sobre o caso Master
  1. Lula: não vamos deixar que nossa energia seja usada para data center Estadão Conteúdo · há 2 horas
  2. Flávio: Lula está achando que o pobre é otário; pobre é esperto e quer trabalhar Estadão Conteúdo · há 3 horas
  3. Lula aumentou o Bolsa Família no ‘desespero’ e tenta comprar votos, diz Flávio Estadão Conteúdo · há 3 horas
  4. Durigan: se tivéssemos preocupação eleitoral, teríamos feito aumento do Bolsa Família antes Estadão Conteúdo · há 3 horas