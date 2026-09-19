Mendonça diz que não consegue acessar íntegra de celular de Vorcaro e pede ajuda à PF

Ministro diz que gabinete não conseguiu abrir dados entregues pela corporação e pede auxílio técnico para acessar material

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou à Polícia Federal (PF) que ainda não conseguiu acessar a íntegra do conteúdo de um dos celulares apreendidos com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Em ofício enviado neste sábado (19) ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, o magistrado pediu auxílio técnico para conseguir abrir o material.

Segundo o documento, Mendonça afirmou que seu gabinete não conseguiu acessar os dados armazenados na mídia entregue pela PF e apontou a possibilidade de dificuldades técnicas ou de algum defeito no material.

“Até o presente momento, seja por dificuldades de ordem técnica operacional, seja por algum tipo de defeito contido na mídia entregue, este Gabinete não logrou êxito em obter acesso efetivo ao material ali contido”, escreveu o ministro.

Mendonça pediu à PF auxílio técnico operacional e a verificação da integridade da mídia entregue ao gabinete para que os dados possam ser acessados e analisados.

Disputa pelo celular de Vorcaro

Na quinta-feira (17), a PF entregou a Mendonça e ao ministro Luiz Fux cópias com a íntegra dos dados extraídos do celular de Vorcaro. Segundo o Metrópoles, o material é o mesmo disponibilizado anteriormente aos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.

O acesso ao aparelho tornou-se um dos pontos de disputa interna no Supremo nos últimos dias. Zanin e Gilmar haviam solicitado à PF a íntegra dos dados antes da sessão da Corte que discutiria as investigações envolvendo mensagens de Vorcaro. Fux e Mendonça fizeram pedidos semelhantes posteriormente.